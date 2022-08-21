У неділю, 21 серпня, завершився третій тур французької Ліги 1. Рахунки і огляд матчів – у цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат Франції 2022/23, 3 тур

Страсбур – Реймс – 1:1

Голи: Джіку, 45+2 – Балогун, 81

Анже – Брест – 1:3

Голи: Буфаль, 70 – Ле Дуарон, 10, 38, Дарі, 65

Вилучення: Шабанович, 34 (Анже)

Клермон – Ніцца – 1:0

Гол: Хауї, 6

Вилучення: Леміна, 80, Тодібо, 82 (обидва – Ніцца)

Монпельє – Осер – 1:2

Голи: Сахо, 39 – Да Кошта, 70, Отре, 75 (пен),

Вилучення: Файяд, 46, Саваньє, 90+3 – Ньянг, 51, Да Кошта, 88

Тулуза – Лор'ян – 2:2

Голи: Ратау, 31, Даллінга, 64 – Лор'єнте, 2, Коне, 80 (пен)

Ренн – Аяччо – 2:1

Голи: Терьє, 18, Тете, 62 – Ель-Ідріссі, 57

Вилучення: Угочукву, 90+1 (Ренн)

Лілль – ПСЖ – 1:7

Голи: Бамба, 54 – Мбаппе, 1, 66, 87, Мессі, 27, Хакімі, 39, Неймар, 43, 53

Недільні матчі ознаменувалися великою кількістю вилучень – одразу 8 футболістів отримали червоні картки. Варто відзначити несподівану поразку Ніцци від Клермона, яка стала для неї першою в чемпіонаті. Вперше в сезоні виграв Осер, який у матчі з 4-ма вилученнями здолав Монпельє.

Монако зазнав сенсаційного розгрому, Марсель вирвав перемогу завдяки автоголу і обійшов ПСЖ

Але головна вивіска дня чекала фанатів ввечері. Зустрічалися чемпіони двох останніх розіграшів Ліги 1 – Лілль приймав ПСЖ. Крістоф Гальтьє – головний творець чемпіонства 2020/21 – протистояв своїй колишній команді, яку нині очолює Паулу Фонсека. У стартовому складі Лілля вийшов ще один старий знайомий – Ісмаїлі.

Вже на перших секундах ПСЖ створив шедевр. Гості розіграли з центра поля, Мессі закинув на хід Мбаппе, який перекинув кіпера. Фантастика. Це потрібно бачити. Йшла 9-та секунда – найшвидший гол в історії Ліги 1. Принаймні, за час ведення відповідної статистики.

Згодом забив і сам Мессі, але Мбаппе, який пасував на Лео, був у офсайді. Лілль теж мав кілька моментів, однак впевнено у воротах парижан діяв Доннарумма. Супешанс втратив Мбаппе, який після пасу Неймара обіграв кіпера, але з гострого кута не влучив у порожні ворота.

Однак на екваторі першого тайму підопічні Гальтьє забили вдруге. Мессі обігрався з Нуно Мендешем і ефектно з правої покотив у дальній кут.

Ще до перерви гості зняли всі питання. Вітінья класно пропустив на Неймара, бразилець віддав на Хакімі, а той втік від Ісмаїлі та забив третій гол. На десерт забив ще й Неймар, який влучно пробив у ближній. Крах команди Фонсеки ще до перерви і розкішна гра парижан.

У другій половині гри побиття Лілля продовжилося. Хакімі віддав в центр штрафного, Мбаппе пропустив на Неймара, а той оформив дубль. Теплі обійми зірок ПСЖ – схоже, конфлікт залишився в минулому.

Лілль зумів забити бодай гол престижу, автором якого став Бамба, вдало зігравши на добиванні. Але останнє слово було за ПСЖ – Мбаппе після асисту Неймара зробив рахунок 1:6, а згодом оформив і хет-трик. Неймар оформив 2+3, Мессі забив і віддав 1 гольовий пас, такий же доробок у Хакімі. Мбаппе "обмежився" трьома голами.

ПСЖ ефектно розбив команду Фонсеки 7:1 і очолює турнірну таблицю, набравши 9 очок у трьох турах. Фаворит сезону очевидний.