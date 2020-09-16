"Суперник для Колоса серйозний, але гра вже покаже, хто сильніший. Згоден, що Аріс – фаворит. Команда з дуже сильним підбором футболістів, особливо в групі атаки.

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Але ми теж не були фаворитами в УПЛ на вихід в Лігу Європи. Гра складається з одного матчу, і в ньому може статися все що завгодно. Аріс – дуже незручний суперник, манера гри страшно незручна", – поділився Костишин на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, поєдинок другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи Аріс – Колос відбудеться вже завтра, 17 вересня, у Греції. Початок о 21:00.

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