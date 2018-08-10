Ліга Європи: Рейджерс Джеррарда переграв Марібор, Мітьюлланд Довбика виявився сильніший за Нью Сейнтс

У матчі 3 кваліфікаційного раунду Ліги Європи Глазго Рейнджерс Стівена Джеррарда вдома мінімально переміг Марібор, Брондбю на виїзді обіграв Спартак Субботіцу, тоді як Мітьюлланд переграв Нью Сейнтс.

Рейджерс у матчі Ліги Європи приймав словенський Марібор. Завдяки голам Морелоса, Таверньєра та Кулібалі "світло-сині" здобули перемогу з рахунком 2:1.

Брондбю на виїзді виявився сильнішим за Спартак Субботіцу. Героями зустрічі стали Кайзер та Мухтара. Інша данська команда Мітьюлланд також на виїзді завдяки дублю Онуачу перемогла валійський Нью Сейнтс. Українця Артема Довбика не було в заявці.

Ліга Європи. 3-й кваліфікаційний раунд

Корк Сіті – Русенборг – 0:2

Голи: Леві, 22, 44

Нью Сейнтс – Мітьюлланд – 0:2

Голи: Онуачу, 9, 27

Рейнджерс – Марібор – 3:1

Голи: Морелос, 6, Таверньєр, 50 (пен.), Кулібалі, 86 – Байде, 40

Сарпсборт – Рієка – 1:1

Голи: Закаріассен, 72 – Курзіч, 83

Спартак Субботіца – Брондбю – 0:2

Голи: Кайзер, 29, Мухтар, 47

Хайдук – Стяуа – 0:0

Хіберніан – Мьольде – 0:0