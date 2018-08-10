Лига Европы: Рейджерс Джеррарда переиграл Марибор, Митьюлланд Довбика оказался сильнее Нью Сейнтс

В матче 3 квалификационного раунда Лиги Европы Глазго Рейнджерс Стивена Джеррарда дома минимально победил Марибор, Брондбю на выезде обыграл Спартак Субботицу, тогда как Митьюлланд переиграл Нью Сейнтс.
Рейджерс в матче Лиги Европы принимал словенский Марибор. Благодаря голам Морелоса, Таверньера и Кулибали "светло-синие" одержали победу со счетом 2:1.
Брондбю на выезде оказался сильнее Спартака Субботицы. Героями встречи стали Кайзер и Мухтар. Другая датская команда Митьюлланд также на выезде благодаря дублю Онуачу победила валлийский Нью Сейнтс. Украинца Артема Довбика не было в заявке.
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
Корк Сити – Русенборг – 0:2
Голы: Леви, 22, 44
Нью Сейнтс – Митьюлланд – 0:2
Голы: Онуачу, 9, 27
Рейнджерс – Марибор – 3:1
Голы: Морелос, 6, Таверньер, 50 (пен.), Кулибали, 86 – Байда, 40
Сарпсборт – Риека – 1:1
Голы: Закариассен, 72 – Курзич, 83
Спартак Субботица – Брондбю – 0:2
Голы: Кайзер, 29 Мухтар, 47
Хайдук – Стяуа – 0:0
Хиберниан – Мольде – 0:0