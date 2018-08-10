Лига Европы: Рейджерс Джеррарда переиграл Марибор, Митьюлланд Довбика оказался сильнее Нью Сейнтс

В матче 3 квалификационного раунда Лиги Европы Глазго Рейнджерс Стивена Джеррарда дома минимально победил Марибор, Брондбю на выезде обыграл Спартак Субботицу, тогда как Митьюлланд переиграл Нью Сейнтс.

Рейджерс в матче Лиги Европы принимал словенский Марибор. Благодаря голам Морелоса, Таверньера и Кулибали "светло-синие" одержали победу со счетом 2:1.

Брондбю на выезде оказался сильнее Спартака Субботицы. Героями встречи стали Кайзер и Мухтар. Другая датская команда Митьюлланд также на выезде благодаря дублю Онуачу победила валлийский Нью Сейнтс. Украинца Артема Довбика не было в заявке.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд

Корк Сити – Русенборг – 0:2

Голы: Леви, 22, 44

Нью Сейнтс – Митьюлланд – 0:2

Голы: Онуачу, 9, 27

Рейнджерс – Марибор – 3:1

Голы: Морелос, 6, Таверньер, 50 (пен.), Кулибали, 86 – Байда, 40

Сарпсборт – Риека – 1:1

Голы: Закариассен, 72 – Курзич, 83

Спартак Субботица – Брондбю – 0:2

Голы: Кайзер, 29 Мухтар, 47

Хайдук – Стяуа – 0:0

Хиберниан – Мольде – 0:0