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Ліга Європи: Ребіч прекрасним дриблінгом розібрався одразу з кількома суперниками – момент дня

09:37 308 Читать на русском
Ліга Європи: Ребіч прекрасним дриблінгом розібрався одразу з кількома суперниками – момент дня
Анте Ребіч / Sempreinter

Нападник Айнтрахта Анте Ребіч продемонстрував чудову роботу з м'ячем у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи проти Бенфіки (2:0).

37’ Філіп Костіч
67’ Себастіан Роде
 
37’ Філіп Костіч
67’ Себастіан Роде

В матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи Айнтрахт – Бенфіка Анте Ребіч завдяки прекрасному дриблінгу зумів зберегти м'яч в оточенні одразу декількох суперників.

Айнтрахт – Бенфіка – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, Айнтрахт впевнено обіграв Бенфіку (2:0) та вийшов у півфінал Ліги Європи завдяки правилу виїздного гола.

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