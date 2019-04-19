toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ЛІГА ЄВРОПИ НАПОЛІ - АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ТОТТЕНХЕМ

Айнтрахт – Бенфіка – 2:0 – відео голів та огляд матчу

00:33 59 Читать на русском
Айнтрахт – Бенфіка – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Айнтрахт – Бенфіка – 2:0 – відео голів та огляд матчу

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи Айнтрахт впевнено обіграв Бенфіку та пройшов у півфінал Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу Айнтрахт – Бенфіка.

37’ Філіп Костіч
67’ Себастіан Роде
 
37’ Філіп Костіч
67’ Себастіан Роде

Айнтрахт вдома переграв Бенфіку та оформив вихід до півфіналу Ліги Європи. Німці захопили ініціативу і наприкінці першого тайму вийшли вперед: Костіч добив м'яч у ворота, після удару Гачіновіча у стійку. В другому таймі вирішальний гол забив Роде після скидки Ребіча і Айнтрахт вперше в історії вийшов у півфінал єврокубка.

Ліга Європи: Айнтрахт завдяки камбеку вибив Бенфіку, Челсі переміг Славію, Валенсія пройшла Вільяреал

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Ліга Європи Відеоновини Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Бенфіка Бенфіка Айнтрахт Франкфурт - Бенфіка
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
41
хв
Ліон
21:45
Анже
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук