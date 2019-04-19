Айнтрахт – Бенфіка – 2:0 – відео голів та огляд матчу

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи Айнтрахт впевнено обіграв Бенфіку та пройшов у півфінал Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу Айнтрахт – Бенфіка.

Айнтрахт вдома переграв Бенфіку та оформив вихід до півфіналу Ліги Європи. Німці захопили ініціативу і наприкінці першого тайму вийшли вперед: Костіч добив м'яч у ворота, після удару Гачіновіча у стійку. В другому таймі вирішальний гол забив Роде після скидки Ребіча і Айнтрахт вперше в історії вийшов у півфінал єврокубка.

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