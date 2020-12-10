У четвер, 10 грудня, у квартетах D, E та F відбулись завершальні матчі групового етапу Ліги Європи. Звіти про поєдинки читайте на "Футбол 24".

Ліга Європи, 6-й тур

Група D

Лех – Рейнджерс – 0:2

Голи: Іттен, 31, Хаджі, 72

Стандард – Бенфіка – 2:2

Голи: Ніколя, 12, Тапсоба, 60 – Евертон, 16, Піцці, 67 (пен)

Група E

ПАОК – Гранада – 0:0

ПСВ – Омонія – 4:0

Голи: Мален, 36, Дамфрієс, 63 (пен), Піроє, 90+1, 90+4

Група F

Наполі – Реал Сосьєдад – 1:1

Голи: Зєлінські, 35 – Вілліан, 90+2

Рієка – АЗ – 2:1

Голи: Менало, 52, Томечак, 90+3 – Вейндал, 57

Вилучення: Карлсон, 81 (АЗ)

Перед останнім туром Рейнджерс Стівена Джеррарда вже гарантував собі участь в 1/16 ЛЄ, але попри це активно розпочав зустріч з Лехом. Польська команда Бутка, який вийшов у старті, втратила шанси на вихід з групи. Підопічні Джеррарда у першому таймі скористались помилкою суперників, а у другому забили після стандарту. Рейнджерс фінішував першим, Лех – останній.

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Бенфіка завітала у гості до Стандарда. Обидві команди перед останнім матчем групового етапу знали свої перспективи – португальці продовжать виступи у євровесні, а бельгійці залишаться ні з чим. Попри це матч був феєричним. Команди обмінялись голами в обох 45-хвилинках – фінальний свисток зафіксував бойові 2:2. Бенфіка завершила групу другою, Стандард – третій.

Гранада приїхала до ПАОКа, який достроково втратив шанси на вихід із групи. Було видно, що іспанці вже вирішили своє турнірне завдання, а тому грали обережно та не дуже агресивно. ПАОК відповідав взаємністю протягом всього матчу, а тому на табло була нульова нічия після свистка. Гранада на фініші групового етапу –друга, ПАОК – третій.

ПСВ вдома приймав Омонію. Нідерландці розпочали активно, а м'ячем відзначився Мален, яким цікавиться Борусія Д. У другій 45-хвилинці ПСВ забив ще тричі кіпріотам, які мали обмаль моментів. 4:0 – "фермери" фінішували першими у квартеті E, Омонія – на дні.

Поєдинок між Наполі та Реал Сосьєдадом був чи не найцікавішим з точки зору інтриги, адже зустрічались перша та друга команди групи. Зрештою, команди виправдали очікування вболівальників. Поєдинок був напруженим, а відзначився Зєлінські шедевральним ударом з льоту з-за меж штрафного після невдало розіграного кутового. Але іспанці не здавались, адже на кону була путівка в 1/16 ЛЄ. На 90+2 Реал досягнув свого, забивши гол, який вивів команду в плей-офф – епічні 1:1. Неаполітанці фінішували першими, Сосьєдад – другий.

АЗ втратив шанси на вихід з групи через неочікувану поразку від Рієки. Всі головні події відбувались у другому таймі. Спершу забила Рієка, нідерландці відповіли. За декілька хвилин АЗ залишився в меншості, а цим скористались хорвати, відзначившись вдруге та поховавши шанси АЗ на плей-офф. 2:1 – "червоно-білі" фінішували третіми, Рієка – четверта.

Турнірна таблиця Ліги Європи