Лига Европы, 6-й тур

Группа D

Лех – Рейнджерс – 0:2

Голы: Иттен, 31, Хаджи, 72

Стандард – Бенфика – 2:2

Голы: Николя, 12, Тапсоба, 60 – Эвертон, 16, Пицци, 67 (пен)

Группа E

ПАОК – Гранада – 0:0

ПСВ – Омония – 4:0

Голы: Мален, 36, Дамфриес, 63 (пен), Пирое, 90+1, 90+4

Группа F

Наполи – Реал Сосьедад – 1:1

Голы: Зелински, 35 – Виллиан, 90+2

Риека – АЗ – 2:1

Голы: Менало, 52, Томечак, 90+3 – Вейндал, 57

Удаление: Карлсон, 81 (АЗ)

Перед последним туром Рейнджерс Стивена Джеррарда уже гарантировал себе участие в 1/16 ЛЕ, но несмотря на это активно начал встречу с Лехом. Польская команда Бутко, который вышел в старте, потеряла шансы на выход из группы. Подопечные Джеррарда в первом тайме воспользовались ошибкой соперников, а во втором забили после стандарта. Рейнджерс финишировал первым, Лех – последний.

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Бенфика приехала в гости к Стандарду. Обе команды перед последним матчем группового этапа знали свои перспективы – португальцы продолжат выступления в евровесне, а бельгийцы останутся ни с чем. Несмотря на это матч был феерическим. Команды обменялись голами в обоих 45-минутках – финальный свисток зафиксировал боевые 2:2. Бенфика завершила группу второй, Стандард – третий.

Гранада приехала к ПАОКу, который досрочно потерял шансы на выход из группы. Было видно, что испанцы уже решили свою турнирную задачу, а потому играли осторожно и не слишком агрессивно. ПАОК отвечал взаимностью на протяжении всего матча, а потому на табло была нулевая ничья после свистка. Гранада на финише группового этапа вторая, ПАОК – третий.

ПСВ дома принимал Омонию. Голландцы начали активно, а мячом отметился Мален, которым интересуется Боруссия Д. Во второй 45-минутке ПСВ забил еще трижды киприотам, которые имели мало моментов. 4:0 – "фермеры" финишировали первыми в квартете E, Омония – на дне.

Поединок между Наполи и Реал Сосьедадом был едва ли не самым интересным с точки зрения интриги, ведь встречались первая и вторая команды группы. В конце концов, команды оправдали ожидания болельщиков. Поединок был напряженным, а отличился Зелински шедевральным ударом с лету из-за пределов штрафной после неудачно разыгранного углового. Но испанцы не сдавались, ведь на кону была путевка в 1/16 ЛЕ. На 90+2 Реал достиг своего, забив гол, который вывел команду в плей-офф – эпические 1:1. Неаполитанцы финишировали первыми, Сосьедад – второй.

АЗ потерял шансы на выход из группы из-за неожиданного поражения от Риеки. Все главные события происходили во втором тайме. Сначала забила Риека, голландцы ответили. За несколько минут АЗ остался в меньшинстве, а этим воспользовались хорваты, отметившись во второй раз и похоронив шансы АЗ на плей-офф. 2:1 – "красно-белые" финишировали третьими, Риека – четвертая.

Турнирная таблица Лиги Европы