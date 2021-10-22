Ліга Європи, 3-й тур

Група А

Спарта Прага – Ліон – 3:4

Голи: Гараслін, 4, 19, Крейчі ІІ, 90+6 – Токо-Екамбі, 42, 88, Ауар, 53, Пакета, 67

Вилучення: Гюсто, 74 (Ліон, друга жовта картка)

Рейнджерс – Брондбю – 2:0

Голи: Балогун, 18, Руф, 32

Група В

ПСВ – Монако – 1:2

Голи: Гакпо, 59 – Боаду, 20, Діоп, 89

Штурм – Реал Сосьєдад – 0:1

Гол: Ісак, 69

Вилучення: Горенц-Станковіч, 87 (Штурм, друга жовта картка)

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Празька Спарта забила у ворота лідера квартету А – Ліона – вже на 4-й хвилині. Лукаш Гараслін завдяки рикошету після дальнього удару відкрив рахунок у матчі. За 15 хвилин він фантастичним ударом з кута штрафного примудрився знайти шпарину між голкіпером і стійкою і оформив дубль. "Леви" помчали відігруватись і змогли скоротити за три хвилини до перерви зусиллями Токо-Екамбі.

По перерві Ауар відновив статус-кво, добивши м'яч після сейву кіпера Спарти – сфера від стійки влетіла у ворота. В середині другої сорокап'ятихвилинки французи розігнали атаку лівим флангом, відтягнули на себе оборону і викотили під удар вільному Пакета на правий фланг. Бразилець не розчарував і потужним ударом під поперечину мало не порвав сітку. За 15 хвилин до завершення матчу Ліон залишився у меншості – Гюсто отримав другу жовту картку. Чисельна перевага не допомогла Спарті і на останніх хвилинах чехи пропустили вчетверте – дублем відзначився Токо-Екамбі. На шостій доданій хвилині Крейчі ІІ скоротив рахунок до мінімуму, але на більше просто не вистачило часу.

Відверті аутсайдери групи В – Рейнджерс та Брондбю – взялись вирішувати хто з них сильніший. Половина тайму пройшла у позиційній боротьбі за центр поля, аж поки господарі не зважились на перший удар у матчі. Балогун відгукнувся на подачу з кутового і з району одинадцятиметрової позначки головою спрямував м'яч у сітку. Згодом Руф добив сферу у ворота після того, як голкіпер зреагував на постріл Морелоса головою і відбив перед собою. Брондбю так і не спромігся бодай на один удар у площину воріт за весь матч, а шотландцям цілком вистачило двох голів, аби випередити суперника у турнірній таблиці.

Лідери групи В – ПСВ та Монако – зійшлись у двобої на стадіоні Філліпс у Ейндховені. Господарі в середині тайму не втримали свої ворота і пропустили: Олівейра неймовірно довгою передачею знайшов у штрафному майданчику Боаду і той влучно пробив у правий нижній кут воріт.

По перерві Гакпо обігрався з Вінісіусом, отримав м'яч назад і потужним ударом з-за меж штрафного вистріл під голкіпером, який на мить забарився зі стрибком. Та втримати нічийний рахунок господарям не вдалося – за хвилину до завершення основного часу Діоп влучним ударом приніс Монако перемогу.

Австрійський Штурм, який поки не набрав у Лізі Європи жодного очка, приймав несподівано лідера Ла Ліги Реал Сосьєдад. Іспанці зуміли розпакувати ворота суперника лише в середині другого тайму. Антигероєм епізоду став кіпер Штурма Йорг Зібенхандль, який після удару Ісака припустився дитячої помилки і фактично сам закинув собі м'яч у ворота. Під кінець матчу господарі ще й залишились у меншості, однак на рахунок це вже ніяк не вплинуло.

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