Лига Европы, 3-й тур

Группа А

Спарта Прага – Лион – 3:4

Голы: Гараслин, 4, 19, Крейчи ІІ, 90+6 – Токо-Экамби, 42, 88, Ауар, 53, Пакета, 67

Удаление: Гюсто, 74 (Лион, вторая желтая карточка)

Рейнджерс – Брондбю – 2:0

Голы: Балогун, 18, Руф, 32

Группа В

ПСВ – Монако – 1:2

Голы: Гакпо, 59 – Боаду, 20, Диоп, 89

Штурм – Реал Сосьедад – 0:1

Гол: Исак, 69

Удаление: Горенц-Станкович, 87 (Штурм, вторая желтая карточка)

Лига Европы: Байер спас ничью с Бетисом, Лацио и Марсель обошлись без голов, Монзуль зафиксировала победу Рапида

Пражская Спарта забила в ворота лидера квартета А – Лиона – уже на 4-й минуте. Лукаш Гараслин благодаря рикошету после дальнего удара открыл счет в матче. Через 15 минут он фантастическим ударом с угла штрафной умудрился найти щель между голкипером и стойкой и оформил дубль. "Львы" помчались отыгрываться и смогли сократить за три минуты до перерыва усилиями Токо-Экамби.

После перерыва Ауар восстановил статус-кво, добив мяч после сейва кипера Спарты – сфера от штанги влетела в ворота. В середине второй сорокапятиминутки французы разогнали атаку левым флангом, оттянули на себя оборону и выкатили под удар свободному Пакета на правый фланг. Бразилец не разочаровал и мощным ударом под перекладину едва не порвал сетку. За 15 минут до конца матча Лион остался в меньшинстве – Гюсто получил вторую желтую карточку. Численное преимущество не помогла Спарте и на последних минутах чехи пропустили четвертый гол – дублем отметился Токо-Экамби. На шестой добавленной минуте Крейчи ІІ сократил счет до минимума, но на большее просто не хватило времени.

Откровенные аутсайдеры группы В – Рейнджерс и Брондбю – взялись решать кто из них сильнее. Половина тайма прошла в позиционной борьбе за центр поля, пока хозяева не решились на первый удар в матче. Балогун откликнулся на подачу с углового и из района одиннадцатиметровой отметки головой переправил мяч в сетку. Впоследствии Руф добил мяч в ворота после того, как голкипер среагировал на выстрел Морелоса головой и отразил перед собой. Брондбю так и не смог хотя бы раз ударить в створ ворот за весь матч, а шотландцам вполне хватило двух голов, чтобы опередить соперника в турнирной таблице.

Лидеры группы В – ПСВ и Монако – сошлись в поединке на стадионе Филлипс в Эйндховене. Хозяева в середине тайма не удержали свои ворота и пропустили: Оливейра невероятно длинной передачей нашел в штрафной Боаду и тот точно пробил в правый нижний угол ворот.

После перерыва Гакпе обыгрался с Винисиусом, получил мяч обратно и мощным ударом из-за пределов штрафной выстрел под голкипером, который на мгновение замешкался с прыжком. Но удержать ничейный счет хозяевам не удалось – за минуту до конца основного времени Диоп точным ударом принес Монако победу.

Австрийский Штурм, который пока не набрал в Лиге Европы ни одного очка, принимал неожиданно лидера Ла Лиги Реал Сосьедад. Испанцы сумели распаковать ворота соперника лишь в середине второго тайма. Антигероем эпизода стал кипер Штурма Йорг Зибенхандль, который после удара Исака допустил детскую ошибку и фактически сам забросил себе мяч в ворота. Под конец матча хозяева еще и остались в меньшинстве, однако на счет это уже никак не повлияло.

Наполі у матчі з Легією здобув першу перемогу в ЛЄ, Галатасарай розбив Локомотив у Москві, Айнтрахт переграв Олімпіакос