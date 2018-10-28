Ліга Європи: Генк Маліновського здолав Бешикташ, Вільяреал познущався над Рапідом

Закінчились матчі 3 туру Ліги Європи у групах G, H та I. Читайте звіти про матчі на "Футбол 24".

Вільяреал удома знищив Рапід, Рейнджерс та Спартак розписали безгольову нічию. У турнірній таблиці групи G лідирують Вільяреал та Рейнджерс (по 5 очок), на 3 місці Рапід (3 очки), а Спартак із 2 пунктами перебуває на 4 місці.

У матчах групи H сенсації не сталося: Айнтрахт спокійно обіграв Аполлон, а Лаціо розібрався з Марселем. Айнтрахт на 1 місці у групі із 9 очками, Лаціо із 6 пунктами на 2 місці. Марсель та Аполлон мають в активі по 1 заліковому балу.

Динамо у меншості вирвало перемогу над Ренном

У групі І Генк Маліновського виграв у Бешикташа, українець відіграв весь матч. Сарпсборг та Мальме розписали нічию. Команда Маліновського із 6 очками очолює групу, Сарпсборг 08 та Мальме мають по 4 пункти, в активі Бешикташа лише 3 очки.

Ліга Європи, 3 тур

Група G

Вільяреал – Рапід – 5:0

Голи: Форнальс, 26, Екамбі, 30, Вагас (аг), 45, Раба, 63, Морено, 85

Вилучення: Хауме (Вільяреал), 79

Рейнджерс – Спартак – 0:0

Група H

Айнтрахт – Аполлон – 2:0

Голи: Костіч, 13, Алле, 32

Марсель – Лаціо – 1:3

Голи: Пайє, 86 – Воллес, 10, Кайседо, 59, Марушич, 90

Група І

Бешикташ – Генк – 2:4

Голи: Лав, 74, 86 – Самата, 23, 70, Ндонгала, 81, Посуело, 83

Сарпсборг 08 – Мальме – 1:1

Голи: Хальворсен, 86 – Віндхейм, 79