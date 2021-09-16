Група А

ГІК – ЛАСК – 0:2

Гол: Маресич, 17, Моншайн, 89

Група B

Флора – Гент – 0:1

Голи: Лемаїч, 54

Група E

Славія Прага – Уніон – 3:1

Голи: Ба, 18, Кухта, 84, Шранц, 88 – Беренс, 70

Вилучення: Єкель, 40 (Уніон, друга жовта)

Група F

Лінколь Ред Імпс – ПАОК – 0:2

Голи: Акпом, 45+2, Мітріта, 56

Слован – Копенгаген – 1:3

Голи: Генті, 21 – Вінд, 18, 67, Стаге, 41

Група G

Мура – Вітесс – 0:2

Голи: Тронстад, 30, Дарфолу, 69

Ренн – Тоттенхем – 2:2

Голи: Те, 23, Лаборд, 72 – Бейд, 11 (аг), Хьойберг, 76

Група H

Карабах – Базель – 0:0

Гент українця Романа Безуса завітав у гості до Флори. Естонська команда вважалась андердогом, але вміло захищалась протягом першого тайму. Щоправда, все ж пропустила на старті другого. Допоміг бельгійцям Безус, який віддав гольовий пас на Лемаїча. За 10 хвилин Романа замінили, але одноклубники українця втримали мінімальну перемогу.

Кайрат та Омонія розписали нічию у матчі Ліги конференцій з українським слідом

Один із центральних поєдинків стартового туру Ліги конференцій відбувався у Франції, де Ренн приймав Тоттенхем. "Шпори" агресивно розпочали та вийшли вперед після автоголу Бейда – Лукас Моура пробивав, але м'яч влучив у гравця Ренна і залетів у ворота. "Червоно-чорні" не довго засмучувалися та вже за 12 хвилин зрівняли ситуацію на табло завдяки красивому пострілу Те. По перерві команди розкрились, по черзі забиваючи у ворота суперника. Зрештою, у яскравому поєдинку переможця не було виявлено – фінальний свисток зафіксував нічию 2:2.

Цікавим українському вболівальнику був двобій за участі празької Славії та берлінського Уніона. З перших хвилин на полі з'явився Тарас Качараба, якого замінили на старті другого тайму. Чехи відвантажили у ворота суперника три голи, а той, будучи у меншості, відповів лише одним. 3:1 – команда гравця збірної України без проблем вирвала три очки.

Відбулись також і інші поєдинки: Карабах та Базель, як і їхні суперники з групи, розійшлись "сухо" і мирно, ПАОК без проблем переграв Лінкольн Ред Імпс, а Вітесс – Муру. Словану ж не вдалось щось продемонструвати у зустрічі з Копенгагеном, а тому – заслужена поразка. А от ЛАСК впевнено обіграв ГІК.

Турнірна таблиця Ліги конференцій