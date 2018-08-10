Лига Европы: Динамо Минск сенсационно уничтожило Зенит, Тренчин разбил Фейеноорд

В матче 3 квалификационного раунда Лиги Европы минское Динамо неожиданно разгромило Зенит, тогда как Тренчин одержал крупную победу над Фейенордом.

Минское Динамо дома принимало Зенит в рамках 3 раунда Лиги Европы. Клуб из Беларуси сумел шокировать российских гостей, получив крупную победу со счетом 4:0. Дублем отметился Урош Николич, также по голу забили Хвашинський и Галович.

Лига Европы: игрок Динамо Минск Николич забил невероятный гол в ворота Зенита

Тренчин дома сумел сделать сюрприз экс-чемпиону Нидерландов Фейенорду. Хет-трик Антонио Манце и гол Филиппа Азанго помогли получить крупную победу 4:0.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд

Уфа – Прогресс – 2:1

Голы: Игбун, 38, Обляков, 63 – Тиль, 80

Алашкерт – Клуж – 0:2

Голы: Тукудеян, 5, 49 (пен.)

Спартакс – Судува – 0:1

Гол: Гильерме, 52

Хапоэль Хайфа – Аталанта – 1:4

Голы: Буцагло, 7 – Хатебур, 18 Сапата, 20, Пашалич, 65, Муса, 86

Аполлон – Динамо Брест – 4:0

Голы: Зелайя, 46, 59, Маркович, 87, Веретило, 90+2 (автогол)

Динамо Минск – Зенит – 4:0

Голы: Николич, 12, 67, Хвашинский, 32, Галович, 41

Лудогорец – Зриньски – 1:0

Гол: Моци, 16

Сигма – Кайрат – 2:0

Голы: Сладки, 21 Пиларж, 50

Торпедо Кутаиси – Кукес – 5:2

Голы: Кухиянидзе, 2, 15, Марин, 28 Кимадзе, 31 Капанадзе, 86 – Харб, 22 Плаку, 86

Тренчин – Фейеноорд – 4:0

Голы: Манце, 6, 37, 63, Азанго, 44

Хапоэль Беэр-Шева – АПОЭЛ – 2:2

Голы: Огу, 42, Нвакаэме, 72 – Мораиш, 13 (пен.), Деллаторре, 28

Шериф – Валюр – 1:0

Гол: Бадибанга, 85