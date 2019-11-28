Ліга Європи: Брага та Вулверхемптон розписали феєричну нічию, АЗ фантастично врятувався в матчі з Партизаном

Відбулись матчі 5-го туру групового етапу Ліги Європи в квартетах J, K, L. Читайте звіт про матчі на сайті "Футбол 24".

Ліга Європи 2019/20, 5-й тур

Група J

Істанбул Башакшехір – Рома – 0:3

Голи: Верету, 30, (пен.), Клюйверт, 41, Джеко, 45+1

Вольфсберг – Борусія М – 0:1

Гол: Штіндль, 60

Група K

Брага – Вулверхемптон – 3:3

Голи: Орта, 6, Паулінью, 64, Франсержіу, 79 – Хіменес, 14, Догерті, 34, Траоре, 35

Бешикташ – Слован – 2:1

Голи: Роко, 75, Ялчін, 90+1 – Даніель, 35

Група L

АЗ – Партизан – 2:2

Голи: Дрейф, 88, 90+2 – Асано, 16, Сума, 27

Рома без проблем розібралась з Істанбул Башакшехіром. Італійці зробили свою справу ще в першому таймі: рахунок відкрив Верету ударом з пенальті, а перед перервою Клюйверт та Джеко поставили крапку в матчі. В паралельному матчі групи J Борусія М мінімально перемогла Вольфсберг завдяки голу Штіндля та позбавила австрійців шансів на вихід до наступної стадії турніру.

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Брага та Вулверхемптон видали феєрію та забили на двох 6 м'ячів. Рахунок відкрив Орта вже на 6 хвилині, однак англійці швидко вирівняли становище завдяки голу Хіменеса. До перерви "вовки" відзначились ще двічі, проте в другій половині Брага завдяки голам Паулінью та Франсержіу врятувала нічию. В паралельному матчі Бешикташ у вольовому стилі переграв Слован. Словаки відкрили рахунок в першому таймі, однак Роко та Льяїч ударом з пенальті принесли перемогу туркам.

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Божевільно врятувався АЗ у матчі з Партизаном. Серби мали всі шанси на перемогу: Асано та Сума оформили комфортну перевагу, а Боаду в другій половині отримав другу жовту картку. Однак у нідерландців віднайшовся "джокер" у вигляді Дрейфа, який за 4 хвилини відзначився дублем та врятував один пункт для алкмарців.

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