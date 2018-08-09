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Ліга Європи 2017/18: визначилися претенденти на звання найкращого футболіста турніру

18:15 205 Читать на русском
Ліга Європи 2017/18: визначилися претенденти на звання найкращого футболіста турніру
Антуан Грізманн / Фото: соцмережі

Антуан Грізманн, Дієго Годін та Дімітрі Пайє стали претендентами на звання найкращого гравця Ліги Європи сезону 2017/18.

Захисник Атлетіко Дієго Годін, його одноклубник Антуан Грізманн і та хавбек Марселя Дімітрі Пайє претендують на звання найкращого футболіста Ліги Європи за підсумками сезону-2017/18. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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32-річний Годін провів 8 матчів і допоміг команді 4 рази зберегти свої ворота "сухими".

27-річний Грізманн в 8 іграх забив 6 м'ячів (два з них – у фінальному матчі проти Марселя) і віддав 4 результативні передачі.

31-річний Пайє провів 12 матчів, забив 3 м'ячі і віддав 7 гольових передач.

Лауреат буде оголошений 31 серпня. У минулому році нагорода дісталася півзахиснику Манчестер Юнайтед Полю Погба.

Теги
Дієго Годін Дієго Годін Ліга Європи Антуан Грізманн Антуан Грізманн Дімітрі Пайє Дімітрі Пайє
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