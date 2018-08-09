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Лига Европы 2017/18: определились претенденты на звание лучшего футболиста турнира

18:15 26 Читати українською
Лига Европы 2017/18: определились претенденты на звание лучшего футболиста турнира
Антуан Гризманн / Фото: соцсети

Антуан Гризманн, Диего Годин и Димитри Пайе стали претендентами на звание лучшего игрока Лиги Европы сезона 2017/18.

Защитник Атлетико Диего Годин, его одноклубник Антуан Гризманн и и хавбек Марселя Димитри Пайе претендуют на звание лучшего футболиста Лиги Европы по итогам сезона-2017/18. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

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32-летний Годин провел 8 матчей и помог команде 4 раза сохранить свои ворота "сухими".

27-летний Гризманн в 8 играх забил 6 мячей (два из них – в финальном матче против Марселя) и отдал 4 результативные передачи.

31-летний Пайе провел 12 матчей, забил 3 мяча и отдал 7 голевых передач.

Лауреат будет объявлен 31 августа. В прошлом году награда досталась полузащитнику Манчестер Юнайтед Полю Погба.

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Диего Годин Диего Годин Лига Европы Антуан Гризманн Антуан Гризманн Димитри Пайе Димитри Пайе
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