Нідерланди – найцікавіша збірна планети: вони мають послідовника Хаві та ще 3 секрети успіху

Збірна Нідерландів, схоже, пережила воістину темні часи у своїй багатій на тріумфи історії.

"Ораньє" повернулись. Розгром Німеччини (3:0) та комфортна перемога над чемпіонами світу французами (2:0) дозволяє припустити, що славетну збірну Нідерландів вже незабаром знову можна буде віднести до еліти світового футболу. Пропустивши Євро-2016 та ЧС-2018, нащадки великого Кройфа провели життєво важливу реконструкцію, яка вже почала приносити плоди.

Ліга націй: Нідерланди впевнено здолали збірну Франції

Роль архітектора оновлених Нідерландів судилось виконати Рональду Куману, одному з ключових гравців великої команди Рінуса Міхелса, яка виграла чемпіонат Європи 1988 року. Легендарному в минулому захиснику і талановитому тренеру вдалось відродити "Ораньє" завдяки поєднанню здавалось би непоєднуваних футболістів. Сучасні Нідерланди – це голодні до успіху молоді таланти, ветерани, які перебувають на завершальному етапі своєї кар'єри і топові виконавці, які трохи збились зі шляху.

Куман: Ми домінували над чемпіонами світу – це щось неймовірне

Прямо зараз "помаранчевих" можна назвати однією з найцікавіших команд планети. За рахунок чого відбувся довгоочікуваний камбек, коротко пояснює "Футбол 24".

Надійний воротар, який має піти з Барси

Яспер Сілессен грає за Барселону лише по великих святах, перебуваючи за спиною у тер Штегена, однак відсутність регулярної практики зовсім не заважає йому демонструвати високий клас. У своїй національній збірній 29-річний кіпер – справжній знак якості. У трьох матчах групового етапу Ліги націй голодний до футболу Сілессен пропустив лише два голи. Пробити досвідченого воротаря зуміли Кіліан Мбаппе та Олів'є Жиру, коли Нідерланди на Стад де Франс поступились французам. "Якого біса такий великий голкіпер гріє лаву запасних на Камп Ноу", – дивується каталонське видання Sport.es. І справді, якого біса він це робить?

Вибухова суміш в обороні

Рональд Куман зовсім не боїться ризикувати. Оборона збірної Нідерландів представленами двома молодими гравцями, які лише розпочинають свій шлях у великому футболі. Маттіс де Лігт (19), трансферна ціль майже усіх європейських топ-клубів з Барсою на поул-позишн, демонструє не за роками розумну та надійну гру. Разом з ліверпулцем ван Дейком юний захисник Аякса формує одну з найкращих пар центральних оборонців планети.

Правий фланг захисту закриває 22-річний Дензел Дюмфріс – фізично потужний представник ПСВ, який став одним з відкриттів сезону. А на протилежному краю поля діє універсальний та досвідчений солдат Дейлі Блінд. Типовий сплав досвіду та молодості.

Френкі де Йонг – володар простору та часу

Один з катів київського Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів є фундаментальним гравцем "Ораньє" у середній лінії. Мегаталановитий 21-річний хавбек відповідає за швидкий вихід з-під пресингу, грамотно створює вільні зони та контролює темп гри. Де Йонг дуже часто опускається на лінію центрального захисника, щоб отримати від голкіпера м'яч та розпочати атаку своєї команди. Завдяки вихованцю Аякса латералі Кумана отримують перед собою значно більше простору для маневрів та можуть якісніше допомагати попереду.

Нідерландські ЗМІ переконують, що Френкі проводить свій останній сезон на Амстердам Арені. Скаути Барси стежать за "новим Хаві" на кожному матчі, збірна Нідерландів – не виняток.

Реінкарнація великих талантів

Мемфіс Депай, схоже, взявся за голову, змужнів та остаточно витер з пам'яті провальний етап у Манчестер Юнайтед. Виступаючи за Ліон, 24-річний атакувальний хавбек віднайшов впевненість у власних силах, почавши нагадувати самого себе часів Ередивізії. Депай був визнаний гравцем матчу Нідерланди – Франція, що зайвий раз доводить його реінкарнацію як великого таланта. Тепер Мемфіс не лише тішить власне самолюбство, вишукано обігруючи суперників, але й реально допомагає команді створювати чисельну більшість.

Щось схоже відбувається з 32-річним Раяном Бабелем, який переживає другу молодість та демонструє, можливо, найкращий футбол у своїй кар'єрі. Технічні якості колись перспективного вінгера ніколи не піддавались сумніву, та зараз він значно якісніше грає на команду. Його вклад у нинішні успіхи збірної Нідерландів – складно переоцінити.