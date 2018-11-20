Лига наций: определились все финалисты турнира

В Лиге наций определились все 4 команды, которые разыграют между собой кубок турнира.

Завершился групповой этап Лиги наций в дивизионе А. За титул первого триумфатора турнира будут бороться сборные Нидерландов, Швейцарии, Англии и Португалии.

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Победители четырех групп дивизиона A 3 декабря примут участие в жеребьевке финальной стадии, которая будет состоять из полуфиналов, матча за третье место и финала.

Напомним, первый Финал четырех будет проведен в Португалии с 5 по 9 июня следующего года.

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