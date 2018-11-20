Лига наций: определились все финалисты турнира

Италия — 19 нояб 150
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Милан провел встречу с Райолой – обсуждалось возвращение Ибрагимовича
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Турция – Швеция: арбитр "пообещал" назначить пенальти в пользу гостей, турки уже рассматривают возможность апелляцииЛига наций — 19 нояб 328
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Барселона размышляет над подписанием Йовича – скауты клуба уже просматривали игрокаГермания — 19 нояб 254
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Барселона поставила ультиматум Дембеле – француз рискует остаться без футболаИспания — 19 нояб 694
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Украина – Турция: Луческу не сможет рассчитывать сразу на 3-х игроковТоварищеские матчи — 19 нояб 246
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