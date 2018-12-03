toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга націй
ЗОЛОТИЙ М'ЯЧ ЗБІРНА УКРАЇНИ ШАХТАР - ОЛІМПІК УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Ліга націй УЄФА 2018/19: стали відомі півфінальні пари

15:57 2496 Читать на русском
Ліга націй УЄФА 2018/19: стали відомі півфінальні пари
Нідерланди – Англія / Getty Images

УЄФА провів жеребкування фінальної стадії Ліги націй 2018/19, яка наступного літа пройде в Португалії. До фіналу чотирьох вийшли збірні Нідерландів, Англії, Швейцарії та Португалії.

У Дубліні завершилося жеребкування півфінальних матчів Ліги націй 2018/19, які будуть зіграні наступного літа.

Євро-2020: результати жеребкування кваліфікації

Півфінали Ліги націй УЄФА 2018/19:

Португалія – Швейцарія

Нідерланди – Англія

Фінальна стадія Ліги націй пройде у форматі міні-турніру: два півфінали, матч за 3-тє місце, фінал. Поєдинки 1/2 фіналу заплановані на 5 та 6 червня, матч за 3-тє місце та фінал – на 9 червня.

Теги
Головне Португалія Португалія Швейцарія Швейцарія Ліга націй Ліга націй 2018/19 Нідерланди Нідерланди Англія Англія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
11
хв
Нюрнберг
21:30
Байєр
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук