Ліга націй УЄФА 2018/19: стали відомі півфінальні пари

УЄФА провів жеребкування фінальної стадії Ліги націй 2018/19, яка наступного літа пройде в Португалії. До фіналу чотирьох вийшли збірні Нідерландів, Англії, Швейцарії та Португалії.

У Дубліні завершилося жеребкування півфінальних матчів Ліги націй 2018/19, які будуть зіграні наступного літа.

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Півфінали Ліги націй УЄФА 2018/19:

Португалія – Швейцарія

Нідерланди – Англія

Фінальна стадія Ліги націй пройде у форматі міні-турніру: два півфінали, матч за 3-тє місце, фінал. Поєдинки 1/2 фіналу заплановані на 5 та 6 червня, матч за 3-тє місце та фінал – на 9 червня.