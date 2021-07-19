Ліга конференцій: Ворскла і Колос чекають суперників у третьому раунді – коло потенційних опонентів звузилося
Українські клуби поборються за місце в основній частині євротурніру.
Як відомо, сьогодні, 19 липня, у штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні (Швейцарія) відбудеться жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги конференцій.
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Україну на даній стадії турніру точно представить Колос. Окрім нього, право зіграти на цьому етапі може здобути і полтавська Ворскла, яка у другому кваліфікаційному раунді зійдеться з фінським КуПС. Під час жеребкування українські клуби точно будуть несіяними.
Потенційні суперники Ворскли:
Арда (Болгарія) – Хапоель Беєр-Шева (Ізраїль)
Динамо Батумі (Грузія) – БАТЕ (Білорусь)
Партизан (Сербія) – Дунайска Стреда (Словаччина)
Астана (Казахстан) – Аріс (Греція)
Потенційні суперники Колоса:
Стяуа (Румунія) – Шахтар Караганда (Казахстан)
Шкупі (Македонія) - Санта Клара (Португалія)
Вележ (Боснія і Герцеговина) – АЕК (Греція)
Базель (Швейцарія) – Партизани (Албанія)
До слова, поєдинки третього раунду Ліги конференцій будуть зіграні 5-го та 12 серпня.
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