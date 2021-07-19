Українські клуби поборються за місце в основній частині євротурніру.

Як відомо, сьогодні, 19 липня, у штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні (Швейцарія) відбудеться жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги конференцій.

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Україну на даній стадії турніру точно представить Колос. Окрім нього, право зіграти на цьому етапі може здобути і полтавська Ворскла, яка у другому кваліфікаційному раунді зійдеться з фінським КуПС. Під час жеребкування українські клуби точно будуть несіяними.

Потенційні суперники Ворскли:

Арда (Болгарія) – Хапоель Беєр-Шева (Ізраїль)

Динамо Батумі (Грузія) – БАТЕ (Білорусь)

Партизан (Сербія) – Дунайска Стреда (Словаччина)

Астана (Казахстан) – Аріс (Греція)

Потенційні суперники Колоса:

Стяуа (Румунія) – Шахтар Караганда (Казахстан)

Шкупі (Македонія) - Санта Клара (Португалія)

Вележ (Боснія і Герцеговина) – АЕК (Греція)

Базель (Швейцарія) – Партизани (Албанія)

До слова, поєдинки третього раунду Ліги конференцій будуть зіграні 5-го та 12 серпня.

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