Как известно, сегодня, 19 июля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги конференций.

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Украину на данной стадии турнира точно представит Колос. Кроме него, право сыграть на этом этапе может получить и полтавская Ворскла, которая во втором квалификационном раунде сойдется с финским КуПС. Во время жеребьевки украинские клубы точно будут несеянными.

Потенциальные соперники Ворсклы:

Арда (Болгария) – Хапоэль Беэр-Шева (Израиль)

Динамо Батуми (Грузия) – БАТЭ (Беларусь)

Партизан (Сербия) – Дунайска Стреда (Словакия)

Астана (Казахстан) – Арис (Греция)

Потенциальные соперники Колоса:

Стяуа (Румыния) – Шахтер Караганда (Казахстан)

Шкупи (Македония) – Санта Клара (Португалия)

Вележ (Босния и Герцеговина) – АЕК (Греция)

Базель (Швейцария) – Партизаны (Албания)

К слову, поединки третьего раунда Лиги конференций будут сыграны 5-го и 12 августа.

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