Лига конференций: Ворскла и Колос ждут соперников в третьем раунде – круг потенциальных оппонентов сузился
Украинские клубы поборются за место в основной части евротурнира.
Как известно, сегодня, 19 июля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги конференций.
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Украину на данной стадии турнира точно представит Колос. Кроме него, право сыграть на этом этапе может получить и полтавская Ворскла, которая во втором квалификационном раунде сойдется с финским КуПС. Во время жеребьевки украинские клубы точно будут несеянными.
Потенциальные соперники Ворсклы:
Арда (Болгария) – Хапоэль Беэр-Шева (Израиль)
Динамо Батуми (Грузия) – БАТЭ (Беларусь)
Партизан (Сербия) – Дунайска Стреда (Словакия)
Астана (Казахстан) – Арис (Греция)
Потенциальные соперники Колоса:
Стяуа (Румыния) – Шахтер Караганда (Казахстан)
Шкупи (Македония) – Санта Клара (Португалия)
Вележ (Босния и Герцеговина) – АЕК (Греция)
Базель (Швейцария) – Партизаны (Албания)
К слову, поединки третьего раунда Лиги конференций будут сыграны 5-го и 12 августа.
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