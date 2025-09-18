У Лізі чемпіонів 2025/26 пройшли майже всі матчі першого туру основного етапу. Всі зміни в таблиці дивіться у цій новині на "Футбол 24".

ПСЖ очолив турнірну таблицю Ліги чемпіонів 2025/26, розбивши у першому турі Аталанту (4:0) – у парижан найкраща різниця м'ячів. Перемоги також здобули Уніон Сент-Жиллуаз, Баварія, Арсенал, Інтер, Карабах, Ліверпуль, Реал Мадрид та Тоттенхем.

ПСЖ розгромив Аталанту: Забарний отримав 19 хвилин, конкурент Іллі провів майстер-клас – у Маркіньйоса гол + пенальті

Лише в шести команд по 1 балу: Борусія Д та Ювентус видали феєричну нічию (4:4), Олімпіакос та Пафос розійшлись нулями, а Славія та Буде-Глімт видали бойові 2:2. На дні турнірної таблиці Аталанта саме через розгромну поразку від Забарного і Ко. З невдачі розпочали свою участь у найпрестижнішому турнірі також Атлетік Більбао, Аякс, Атлетіко, Челсі, Марсель, Вільяреал, Бенфіка та ПСВ.