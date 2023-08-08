Вже на 7-й хвилині Владислав Кочергін забив перший гол у поєдинку. Левова заслуга у взятті воріт належить Марціну Цебулі. Саме він виборов м'яч у суперника і прострілив у воротарський.

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Кочергіну залишалося лише вразити порожні ворота буквально з метра. Із цим завданням Владислав впорався без проблем і вивів чемпіона Польщі вперед. Це другий гол 27-річного українця у поточній кваліфікації ЛЧ. Раніше він забивав у першому раунді у ворота Флори.

До слова, переможець пари Ракув – Аріс Лімасол у останньому раунді кваліфікації зіграє проти Копенгагена або Спарти.