Через смерть уболівальника УЄФА вирішив поміняти місцями перший матч і матч-відповідь між АЕКом і загребським Динамо.

Перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між АЕКом і Динамо (Загреб) мав відбутися сьогодні, 8 серпня, в Афінах. Його було перенесено на невизначений термін через смерть уболівальника АЕКа, який загинув внаслідок сутички зі загребськими футбольними хуліганами.

Ліга чемпіонів: УЄФА переніс матч за участю українця через смерть фаната

Тепер же УЄФА визначився з долею цієї зустрічі. Як інформує офіційний Твіттер хорватського клубу, перша зустріч між двома командами відбудеться в Загребі 15 серпня. Матч-відповідь буде зіграний в Афінах 19 серпня. Повідомляється, що обидва матчі пройдуть без гостьових уболівальників.

Жеребкування плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів: Кочергін уникнув зустрічі з Ікарді – велика битва на горизонті