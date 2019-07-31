Ліга чемпіонів 2019/20, кваліфікація: Ребров замінив українця ще в першому таймі – наставник розкрив причини

Наставник Ференцвароша Сергій Ребров прокоментував перемогу у протистоянні з Валлеттою та вихід у 3-й раунд кваліфікації ЛЧ 2019/20.

Нагадаємо, Ференцварош вийшов до наступного раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2019/20. Підопічні Сергія Реброва на виїзді зіграли внічию з мальтійською Валлеттою, але завдяки перемозі в першій грі пройшли далі.

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"Ми розпочали добре, але не зуміли забити, натомість пропустили у власні ворота. Наш суперник зробив усе, що міг, але Ференцварош заслужено пройшов далі.

Заміна Ігнатенка вже на 33-й хвилині? Це не травма, він втратив впевненість, інколи таке буває. У нього була жовта картка і я помітив, що він почав уникати боротьби, боячись отримати вилучення. Таке інколи трапляється, нічого страшного. Головне, що ми досягнули результату, а у діях команди є прогрес.

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Я завжди переживаю за результат, незалежно від рівня гри. Тепер ми думаємо лише про нашого наступного суперника. Я вже бачив їхній поєдинок. Ліга чемпіонів – це зовсім інший рівень", – цитує Реброва офіційний сайт Ференцвароша.

До слова, у наступному раунді суперником Реброва та компанії стане Динамо. Щоправда, загребське.

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