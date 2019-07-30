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Кваліфікація Ліги чемпіонів: Ференцварош Реброва зі скрипом пройшов Валлетту, Базель вибив ПСВ завдяки виїзним голам

23:00 1115 Читать на русском
Кваліфікація Ліги чемпіонів: Ференцварош Реброва зі скрипом пройшов Валлетту, Базель вибив ПСВ завдяки виїзним голам
Кваліфікація Ліги чемпіонів: Ференцварош Реброва зі скрипом пройшов Валлетту, Базель вибив ПСВ завдяки виїзним голам

Завершилися ще кілька повторних матчів 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

 

Ліга чемпіонів, 2-й кваліфікаційний раунд, повторні матчі

Базель – ПСВ – 2:1 (перший матч – 2:3)

Голи: Комерт, 8, ван Вольфсфінкель, 68 – Брума, 23

Валлетта – Ференцварош – 1:1 (1:3)

Голи: Фонтанелла, 27 (пенальті) – Нгуен, 60

Динамо Загреб – Сабуртало – 3:0 (2:0)

Голи: Оршіч, 77, Петковіч, 88, Ольмо, 90+4

Олімпіакос – Вікторія Пльзень – 4:0 (0:0)

Голи: Гільєрме, 51, Герреро, 70, Ржезнік, 73 (автогол), Семеду, 82

Кваліфікація Ліги чемпіонів: Швед голом допоміг Селтіку переграти Нимме Калью українців і вийти в наступний раунд

Угорський Ференцварош з українцями Ігнатенком, Харатіним і Зубковим у старті несподівано першим пропустив на Мальті. Фонтанелла реалізував пенальті за фол на 27-й хвилині. Надалі "Фраді" мав перевагу, але спромігся тільки зрівняти рахунок. Це Нгуен змістився із лівого флангу й класно перекинув кіпера, пробивши з-за меж штрафного майданчика.

Натомість у Базелі жваво розпочали обидві команди. Ерай Комерт гарматним пострілом після розіграшу штрафного вивів господарів вперед, але через 15 хвилин Брума головою відправив м'яч у дев'ятку метрів із 14-ти. Та на 68-й хвилині Рікі ван Вольфсвінкель приніс Базелю таку бажану перемогу, вдало зігравши у воротарському майданчику. Отже, 2:1 і далі йдуть швейцарці завдяки більшій кількості голів на виїзді.

Ще два поєдинки ігрового дня завершилися розгромами. Загребське Динамо довго не могло забити Сабуртало, та за останні 15 хвилин гри зуміло забити тричі зусиллями Оршіча, Петковіча та Ольмо.

За схожим сценарієм розгорнулися події у Піреї. Олімпіакос і Вікторія завершили без голів перший тайм, але в другому боротьби не вийшло. Забивали лише господарі: Гільєрме забив головою після навісу Вальбуена з кутового, Герреро накрутив оборонця і пробив кіпера Грушку, Ржезнік зрізав м'яч у власні ворота після чергового кутового, а Рубен Семеду вдало зіграв на добиванні після жахливої помилки воротаря гостей.

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