Лига чемпионов 2019/20, квалификация: Ребров заменил украинца еще в первом тайме – наставник раскрыл причины

Наставник Ференцвароша Сергей Ребров прокомментировал победу в противостоянии с Валлеттой и выход в 3-й раунд квалификации ЛЧ 2019/20.

Напомним, Ференцварош вышел в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов 2019/20. Подопечные Сергея Реброва на выезде сыграли вничью с мальтийской Валлеттой, но благодаря победе в первой игре прошли дальше.

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"Мы начали хорошо, но не сумели забить, зато пропустили в свои ворота. Наш соперник сделал все, что мог, но Ференцварош заслуженно прошел дальше.

Замена Игнатенко уже на 33-й минуте? Это не травма, он потерял уверенность, иногда такое бывает. У него была желтая карточка и я заметил, что он начал избегать борьбы, боясь получить удаление. Такое иногда случается, ничего страшного. Главное, что мы достигли результата, а в действиях команды есть прогресс.

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Я всегда переживаю за результат, независимо от уровня игры. Теперь мы думаем только о нашем следующем сопернике. Я уже видел их поединок. Лига чемпионов – это совсем другой уровень", – цитирует Реброва официальный сайт Ференцвароша.

К слову, в следующем раунде соперником Реброва и компании станет Динамо. Правда, загребское.

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