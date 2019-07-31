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Лига чемпионов 2019/20, квалификация: Ребров заменил украинца еще в первом тайме – наставник раскрыл причины

10:07 171 Читати українською
Лига чемпионов 2019/20, квалификация: Ребров заменил украинца еще в первом тайме – наставник раскрыл причины
Сергей Ребров / ФК Ференцварош

Наставник Ференцвароша Сергей Ребров прокомментировал победу в противостоянии с Валлеттой и выход в 3-й раунд квалификации ЛЧ 2019/20.

 

Напомним, Ференцварош вышел в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов 2019/20. Подопечные Сергея Реброва на выезде сыграли вничью с мальтийской Валлеттой, но благодаря победе в первой игре прошли дальше.

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"Мы начали хорошо, но не сумели забить, зато пропустили в свои ворота. Наш соперник сделал все, что мог, но Ференцварош заслуженно прошел дальше.

Замена Игнатенко уже на 33-й минуте? Это не травма, он потерял уверенность, иногда такое бывает. У него была желтая карточка и я заметил, что он начал избегать борьбы, боясь получить удаление. Такое иногда случается, ничего страшного. Главное, что мы достигли результата, а в действиях команды есть прогресс.

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Я всегда переживаю за результат, независимо от уровня игры. Теперь мы думаем только о нашем следующем сопернике. Я уже видел их поединок. Лига чемпионов – это совсем другой уровень", – цитирует Реброва официальный сайт Ференцвароша.

К слову, в следующем раунде соперником Реброва и компании станет Динамо. Правда, загребское.

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Украинцы за рубежом Лига чемпионов Ференцварош Ференцварош Даниил Игнатенко Даниил Игнатенко Игорь Харатин Игорь Харатин Александр Зубков Александр Зубков Сергей Ребров Сергей Ребров Валлетта - Ференцварош
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