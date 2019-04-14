Ліга 1: Сент-Етьєн розгромив Бордо, Монпельє переграв Тулузу, Ренн і Ніцца розділили очки

Завершилися ще три поєдинки 32-го туру французької Ліги 1: Монпельє та Сент-Етьєн здобули перемоги над Тулузою і Бордо відповідно, а Ренн і Ніцца сильнішого не виявили.

Франція, Ліга 1, 32-й тур

Монпельє – Тулуза – 2:1

Голи: Скірі, 54, С. Камара, 77 – Сідібе, 67

Ренн – Ніцца – 0:0

Сент-Етьєн – Бордо – 3:0

Голи: Хазрі, 55 (пенальті), Дебюші, 74, 90

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Монпельє повністю контролював хід гри з Тулузою, але зумів забити лише після перерви. На 54-й хвилині Агілар прорвався правим флангом і скинув під удар Скірі, а Еллі розкішним ударом із лінії штрафного майданчика поцілив у дев'ятку. Тулуза, однак, зуміла відігратися – Сідібе найкраще зорієнтувався у метушні після подачі кутового й відправив м'яч у сітку. Та "паладіни" зуміли вирвати перемогу зусиллями Сулеймана Камара, який головою замкнув подачу з флангу від все того ж Агілара.

Натомість у Ренні глядачі так і не побачили забитих м'ячів у поєдинку середняків. Через це Ніцца втратила можливість втрутитися у боротьбу за зону єврокубків.

Зате покращив свої шанси в битві за топ-4 Сент-Етьєн. Хлопці Жан-Луї Гассе довго запрягали, та зрештою зуміли розгромити Бордо. Спочатку Вахбі Хазрі впевнено реалізував одинадцятиметровий, а потім класним навісом допоміг забити ветерану Матьє Дебюші. А на 90-й хвилині "зелені" розіграли кутовий і Дебюші вдало зіграв на випередження на ближній стійці – 3:0.

Перемога дозволила Сент-Етьєну наблизитися до Ліона, який іде третім, на відстань трьох очок. Монпельє перебуває на 6-й сходинці, Ніцца займає 8-ме місце (по 48 очок), Ренн – 11-й (43 бали), Бордо – на 13-му місці (38 пунктів), а Тулуза – 14-та (35 очок).