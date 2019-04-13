Франція: гольова перестрілка Старсбура і Генгама, нічия Монако та Реймса, мінімальна перемога Марселя над Німом

Відбулися матчі суботи у Лізі 1. Марсель розібрався з Німом, Монако не зміг дотиснути Реймс, Страсбур розписав результативну нічию з Генгамом, а Кан мінімально поступився Анже.

Франція. Ліга 1, 32-й тур

Марсель – Нім – 2:1

Голи: Жермен, 72, Луїс Густаво, 73 – Саван'єр, 82 (пен.)

Кан – Анже – 0:1

Гол: Рейне, 61

Монако – Реймс – 0:0

Страсбур – Генгам – 3:3

Голи: Айорке, 39, 73, Прціч, 69 – Тюрам, 37, До, 63, Сорбон, 87

Марсель у рідних стінах здобув перемогу над Німом. Основні події матчу розгорталися у другому таймі. На голи Жермена і Луїса Густаво гості відповіли точним ударом з пенальті, однак на більше не спромоглися.

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Кан виявився сильнішим за Анже. Єдиний гол у звітному матчі забив Рейне. Реймс на виїзді поділив очки з Монако. Монегаски володіли ініціативою у матчі, однак не змогли її конвертувати у хоча б один забитий м'яч.

Страсбур і Ренн влаштували справжню гольову феєрію. Команди забили шість голів на двох, а зустріч завершилася результативною нічиєю 3:3.

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