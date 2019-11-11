Ліга 1: Марсель в меншості обіграв Ліон, Сент-Етьєн реабілітувався за нічию з Олександрією

Відбулись заключні матчі 13-го туру чемпіонату Франції.

Ліга 1, 13-й тур

Ренн – Ам'єн – 3:1

Голи: Юну, 39, Янг, 62, Рафінья, 79 (пен.) – Гірассі, 35

Монпельє – Тулуза – 3:0

Голи: Лаборде, 43, Ле Таллек, 59, Саваньє, 75

Нант – Сент-Етьєн – 2:3

Голи: Бла, 14, Луза, 26 – Трауко, 22, Буанга, 34, 67

Марсель – Ліон – 2:1

Голи: Пайє, 18 (пен.), 39 – Дембеле, 59

Вилучення: Альваро, 64 (М)

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Ренн впевнено розібрався з Ам'єном, забивши три м'ячі. Гості спромоглись лише на гол престижу. Тулуза постраждала від Монпельє.

Сент-Етьєн зумів оформити камбек у матчі з Нантом. Гості після першого тайму поступались господарям (1:2), але після перерви суперник Олександрії у Лізі Європи зібрався та зумів завершити гру з переможним рахунком 3:2.

Марсель вдало розпочав поєдинок проти Ліона, забивши два голи ще до перерви, дублем відзначився Пайє. В другому таймі гості відквитали один м'яч, а гравці Маресля залишились у меншості. Проте це не завадило господарям втримати перемогу.

Турнірна таблиця чемпіонату Франції