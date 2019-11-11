Лига 1: Марсель в меньшинстве обыграл Лион, Сент-Этьен реабилитировался за ничью с Александрией

Состоялись заключительные матчи 13-го тура чемпионата Франции.

Лига 1, 13-й тур

Ренн – Амьен – 3:1

Голы: Юну, 39, Янг, 62, Рафинья, 79 (пен.) – Гирасси, 35

Монпелье – Тулуза – 3:0

Голы: Лаборде, 43, Ле Таллек, 59, Саванье, 75

Нант – Сент-Этьен – 2:3

Голы: Бла, 14, Луза, 26 – Трауко, 22, Буанга, 34, 67

Марсель – Лион – 2:1

Голы: Пайе, 18 (пен.), 39 – Дембеле, 59

Удаление: Альваро, 64 (М)

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Ренн уверенно разобрался с Амьеном, забив три мяча. Гости смогли лишь отличиться голом престижа. Тулуза пострадала от Монпелье.

Сент-Этьен сумел оформить камбэк в матче с Нантом. Гости после первого тайма уступали хозяевам (1:2), но после перерыва соперник Александрии в Лиге Европы собрался и сумел завершить игру с победным счетом 3:2.

Марсель удачно начал поединок против Лиона, забив два гола еще до перерыва, дублем отметился Пайе. Во втором тайме гости отыграли один мяч, а игроки Маресля остались в меньшинстве. Однако это не помешало хозяевам удержать победу.

Турнирная таблица чемпионата Франции