Лига 1: Марсель в меньшинстве обыграл Лион, Сент-Этьен реабилитировался за ничью с Александрией

Состоялись заключительные матчи 13-го тура чемпионата Франции.
Лига 1, 13-й тур
Ренн – Амьен – 3:1
Голы: Юну, 39, Янг, 62, Рафинья, 79 (пен.) – Гирасси, 35
Монпелье – Тулуза – 3:0
Голы: Лаборде, 43, Ле Таллек, 59, Саванье, 75
Нант – Сент-Этьен – 2:3
Голы: Бла, 14, Луза, 26 – Трауко, 22, Буанга, 34, 67
Марсель – Лион – 2:1
Голы: Пайе, 18 (пен.), 39 – Дембеле, 59
Удаление: Альваро, 64 (М)
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Ренн уверенно разобрался с Амьеном, забив три мяча. Гости смогли лишь отличиться голом престижа. Тулуза пострадала от Монпелье.
Сент-Этьен сумел оформить камбэк в матче с Нантом. Гости после первого тайма уступали хозяевам (1:2), но после перерыва соперник Александрии в Лиге Европы собрался и сумел завершить игру с победным счетом 3:2.
Марсель удачно начал поединок против Лиона, забив два гола еще до перерыва, дублем отметился Пайе. Во втором тайме гости отыграли один мяч, а игроки Маресля остались в меньшинстве. Однако это не помешало хозяевам удержать победу.
Турнирная таблица чемпионата Франции