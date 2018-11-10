Ліга 1: Ліон у видовищному матчі здолав Генгам

Суперник Шахтаря в Лізі чемпіонів Ліон на виїзді обіграв Генгам у матчі 13-го туру чемпіонату Франції.

Перший тайм завдяки голу Тюрама лідером завершив Генгам. Після перерви той же Тюрам оформив дубль, але до цього Ліон вже тричі вразив ворота господарів. Крапку в цьому поєдинку поставив Корне, закріпивши перевагу своєї команди.

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Після цього матчу Ліон з 24 очками залишився на четвертій сходинці в турнірній таблиці чемпіонату Франції, Генгам з 7-ма очками йде останнім.

Чемпионат Франції. 13-й тур.

Генгам – Ліон – 2:4

Голи: Тюрам, 22, 79 (пенальті) – Ауа, 62, Депай, 67, 73, Корне, 84