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Лига 1: Лион в зрелищном матче одолел Генгам

20:41 28 Читати українською
Лига 1: Лион в зрелищном матче одолел Генгам
ФК Лион

Соперник Шахтера в Лиге чемпионов Лион на выезде обыграл Генгам в матче 13-го тура чемпионата Франции.

Первый тайм благодаря голу Тюрама лидером завершил Генгам. После перерыва тот же Тюрам оформил дубль, но к этому Лион уже трижды поразил ворота хозяев. Точку в этом поединке поставил Корне, закрепив преимущество своей команды.

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После этого матча Лион с 24 очками остался на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, Генгам с 7-ю очками идет последним.

Чемпионат Франции. 13-й тур.

Генгам – Лион – 2:4

Голы: Тюрам, 22, 79 (пенальті) – Ауа, 62, Депай, 67, 73, Корне, 84

Франция13 турСтад дю Рюдуру (Генгам)

Генгам - Лион: Суббота 10 ноября 2018

Генгам
Матч окончен
2 : 4
Лион
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Франция Лион Лион Генгам Генгам Генгам - Лион
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