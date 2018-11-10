Лига 1: Лион в зрелищном матче одолел Генгам

Германия — 21:38 1026
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Боруссия Д в невероятном матче переиграла Баварию и оторвалась от мюнхенцев на 7 очков
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Боруссия Д – Бавария: онлайн-трансляция матчаГермания — 19:32 2567
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Заря – Карпаты: шедевр Шведа не помешал – команда Вернидуба прервала 2 серии в матче УПЛУкраина — 18:52 400
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Финальный матч Кубка Либертадорес Бока Хуниорс – Ривер Плейт находится под угрозой срываМир — 17:12 291
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Сколько зарабатывают тренеры в топ-клубах Европы: Реал – лузер даже по сравнению с Шахтером, неожиданные данныеИспания — 13:57 1162
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