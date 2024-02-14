У матчі між мадридцями та німецьким клубом на третій хвилині Шешко забив гол у ворота Андрія Луніна. Лайнсмен підняв прапорець і гол скасували через офсайд. Утім, на повторі видно, що нападник Лейпцига перебував у правильному положенні, а Хенрікс стояв поруч з українським голкіпером і жодного впливу на гру не мав. Матео Лаос під час ефіру на Movistar розкритикував дії арбітрів.

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"Це те, чого не може бути. На полі можна розгубитися як спортсмен, але VAR існує для таких речей. Це божевілля. На щастя для іспанської команди. Це божевілля – не зараховувати гол за таке. Це не футбол", – цитує суддю Mundo Depirtivo.

Нагадаємо, у підсумку Реал переміг Лейпциг з рахунком 1:0. Єдиний гол забив Браїм Діас.

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