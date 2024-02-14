В матче между РБ Лейпциг – Реал (0:1) на третьей минуте Шешко забил гол в ворота Андрея Лунина. Лайнсмен поднял флажок и гол отменили из-за офсайда. Впрочем, на повторе видно, что нападающий Лейпцига находился в правильном положении, а Хенрикс, стоявший рядом с украинским голкипером, толкнул его, тем самым влияя на эпизод. Матеу Лаос во время эфира на Movistar раскритиковал действия арбитров.

У Мбаппе есть две причины, чтобы снова отказать Реалу и остаться в ПСЖ

"Это то, чего не может быть. На поле можно растеряться как спортсмен, но VAR существует для таких вещей. Это безумие. К счастью для испанской команды. Это безумие – не засчитывать гол за такое. Это не футбол", – цитирует испанского судью Mundo Deportivo.

Напомним, в итоге Реал победил Лейпциг со счетом 1:0. Единственный гол забил Браим Диас.

Парад сейвов Лунина спас Реал в Германии – "сливочные" удержали победу над РБ Лейпцигом в 1/8 финала ЛЧ