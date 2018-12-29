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Левченко: Ротань швидко здобуде досвід у молодіжній збірній України

09:42 255 Читать на русском
Левченко: Ротань швидко здобуде досвід у молодіжній збірній України
Євген Левченко / Фото з соцмереж

Колишній гравець збірної України Євген Левченко прокоментував призначення Руслана Ротаня на посаду головного тренера молодіжної збірної України.

"Я абсолютно впевнений, що у Руслана Ротаня все вийде на посаді головного тренера молодіжної збірної України! Молодий, талановитий, енергійний, і досвід він швидко здобуде! Хай щастить", – написав Левченко на своїй сторінці у Twitter.

У тренерському штабі молодіжної збірної будуть тільки українці

Нагадаємо, Руслан Ротань покинув посаду асистента головного тренера Олімпіка В’ячеслава Шевчука, та очолив молодіжну збірну України, змінивши Олександра Головка. Колишній капітан збірної України став 10-м тренером в історії України U-21.

Ротань: Хочеться працювати з молодіжною збірною України U-21, не забуваючи про національну команду

Теги
Збірна України U-21 Євген Левченко Україна U-21 Україна U-21 Руслан Ротань Руслан Ротань
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