Левченко: Ротань швидко здобуде досвід у молодіжній збірній України

Колишній гравець збірної України Євген Левченко прокоментував призначення Руслана Ротаня на посаду головного тренера молодіжної збірної України.

"Я абсолютно впевнений, що у Руслана Ротаня все вийде на посаді головного тренера молодіжної збірної України! Молодий, талановитий, енергійний, і досвід він швидко здобуде! Хай щастить", – написав Левченко на своїй сторінці у Twitter.

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Нагадаємо, Руслан Ротань покинув посаду асистента головного тренера Олімпіка В’ячеслава Шевчука, та очолив молодіжну збірну України, змінивши Олександра Головка. Колишній капітан збірної України став 10-м тренером в історії України U-21.

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