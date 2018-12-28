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Ротань: Хочеться працювати з молодіжною збірною України U-21, не забуваючи про національну команду

22:24 0 Читать на русском
Ротань: Хочеться працювати з молодіжною збірною України U-21, не забуваючи про національну команду
Руслан Ротань / соцмережі

Новий головний тренер збірної України U-21 Руслан Ротань розповів про плани роботи з молодіжною командою "жовто-синіх".

"Хочеться доводити. Я впевнений, що молодіжна збірна у нас дуже сильна, і тому хочеться з нею домагатися результатів, не забуваючи і про національну команду.

Гельзін відреагував на призначення Ротаня в збірну України U-21

Ну і потрібен результат. Тут все зрозуміло без зайвих слів. Потрібно прийняти цей серйозний виклик", – цитує Ротаня ua-football.

Перед призначенням на посаду головного тренера збірної України U-21 Руслан Ротань працював асистентом головного тренера Олімпіка В'ячеслава Шевчука.

"Відповідальність лягає на мої плечі, але я готовий", – Ротань – про призначення тренером збірної України U-21

Теги
Україна U-21 Україна U-21 Руслан Ротань Руслан Ротань Збірна України U-21 Україна Україна
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