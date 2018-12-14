Левченко – про виправдання Миколенка: Якщо немає мотивації, тоді потрібно закінчувати з футболом

Колишній гравець збірної України Євген Левченко розкритикував захисника київського Динамо Віталія Миколенка через коментарі після матчу Ліги Європи з Яблонцем.

"Ніколи не розумів, коли футболіст в 19 років (та й взагалі в будь-якому віці) говорить про відсутність мотивації. Якщо немає мотивації, тоді потрібно закінчувати з футболом", – написав Євген у себе в Твіттері.

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Нагадаємо що, напередодні захисник киян Віталій Миколенко в розмові з ультрас Динамо пояснив поразку від Яблонця відсутністю мотивації.