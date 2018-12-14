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Левченко – про виправдання Миколенка: Якщо немає мотивації, тоді потрібно закінчувати з футболом

18:49 244 Читать на русском
Левченко – про виправдання Миколенка: Якщо немає мотивації, тоді потрібно закінчувати з футболом
Євген Левченко / соцмережі

Колишній гравець збірної України Євген Левченко розкритикував захисника київського Динамо Віталія Миколенка через коментарі після матчу Ліги Європи з Яблонцем.

"Ніколи не розумів, коли футболіст в 19 років (та й взагалі в будь-якому віці) говорить про відсутність мотивації. Якщо немає мотивації, тоді потрібно закінчувати з футболом", – написав Євген у себе в Твіттері.

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Нагадаємо що, напередодні захисник киян Віталій Миколенко в розмові з ультрас Динамо пояснив поразку від Яблонця відсутністю мотивації.

Ліга Європи6 турНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Яблонец: Четвер 13 грудня 2018

Динамо
Матч завершено
0 : 1
Яблонец
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Теги
Ліга Європи Євген Левченко Віталій Миколенко Віталій Миколенко Динамо - Яблонец Динамо Динамо
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