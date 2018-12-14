Миколенко в розмові з ультрас Динамо пояснив поразку від Яблонця відсутністю мотивації

Захисник Динамо Віталій Миколенко пояснив фанатам київського клубу, чому "біло-сині" поступилися чеському супернику в груповому раунді Ліги Європи (0:1).

Після поразки від Яблонця три футболісти Динамо підійшли до фан-сектора та спробували виправдати неприємний результат. Георгій Бущан, Микита Бурда та Віталій Миколенко вислуховували претензії незадоволених вболівальників за всю команду.

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Віталій Миколенко пояснив ультрас поразку відсутністю мотивації. Микита Бурда сказав, що виходив на матч, щоб перемогти. Захисник кинув фанатам свою футболку, але вони викинули її назад. Георгій Бущан покинув фан-сектор після питання про його невдалу гру, повідомляє ua.tribuna.com.

Нагадаємо, що Динамо програло Яблонцю з рахунком 0:1 в останньому турі групового етапу Ліги Європи. Турнірного значення цей поєдинок для киян не мав, але Олександр Хацкевич майже не використовував ротацію. НСК Олімпійський заповнився погано за винятком фан-сектора "біло-синіх".

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