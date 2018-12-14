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Миколенко в розмові з ультрас Динамо пояснив поразку від Яблонця відсутністю мотивації

08:22 161 Читать на русском
Миколенко в розмові з ультрас Динамо пояснив поразку від Яблонця відсутністю мотивації
Віталій Миколенко / Футбол 24

Захисник Динамо Віталій Миколенко пояснив фанатам київського клубу, чому "біло-сині" поступилися чеському супернику в груповому раунді Ліги Європи (0:1).

Після поразки від Яблонця три футболісти Динамо підійшли до фан-сектора та спробували виправдати неприємний результат. Георгій Бущан, Микита Бурда та Віталій Миколенко вислуховували претензії незадоволених вболівальників за всю команду.

Динамо – Яблонец – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Віталій Миколенко пояснив ультрас поразку відсутністю мотивації. Микита Бурда сказав, що виходив на матч, щоб перемогти. Захисник кинув фанатам свою футболку, але вони викинули її назад. Георгій Бущан покинув фан-сектор після питання про його невдалу гру, повідомляє ua.tribuna.com.

Нагадаємо, що Динамо програло Яблонцю з рахунком 0:1 в останньому турі групового етапу Ліги Європи. Турнірного значення цей поєдинок для киян не мав, але Олександр Хацкевич майже не використовував ротацію. НСК Олімпійський заповнився погано за винятком фан-сектора "біло-синіх".

Динамо – Яблонец: фестиваль помилок, нелогічність Хацкевича, драма і крихітний позитив у матчі Ліги Європи

Ліга Європи6 турНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Яблонец: Четвер 13 грудня 2018

Динамо
Матч завершено
0 : 1
Яблонец
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Теги
Ліга Європи Динамо Динамо Яблонец Яблонец Динамо - Яблонец Віталій Миколенко Віталій Миколенко
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