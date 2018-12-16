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Леванте – Барселона: пряма трансляція

20:45 1 Читать на русском
Леванте – Барселона: пряма трансляція
Леванте – Барселона: пряма трансляція

У матчі 16-го туру іспанської Ла Ліги Барселона зустрічається з Леванте. Дивіться пряму відеотрансляцію MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 16-го туру чемпіонату Іспанії Леванте – Барселона розпочнеться о 21:45 за київським часом. Пряму відеотрансляцію поєдинку ви маєте змогу переглянути безпосередньо у цій новині.

Іспанія16 турСьюдад де Валенсія (Валенсія)

Леванте - Барселона: Неділя 16 грудня 2018

Леванте
до матчу
2
год
:
46
хв
Барселона
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Теги
Іспанія Барселона Барселона Леванте Леванте Леванте - Барселона
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