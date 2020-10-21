У рамках 1-го туру групового етапу Ліги Європи англійський Лестер прийме луганську Зорю. Коли і на якому каналі дивитись матч онлайн, підкаже "Футбол 24".

Матч Лестер – Зоря відбудеться у четвер, 22 жовтня, на Туманному Альбіоні. Початок гри стартового туру групового етапу Ліги Європи 2020/21 – о 22:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Поєдинок Лестер – Зоря у прямому ефірі можна дивитися на каналі "Футбол 2", починаючи з 21:50. Перед грою на спеціалізованому каналі о 21:00 стартує студія "Шлях до Гданська", яка продовжить ефір о 23:55.

Онлайн матч Лестер – Зоря можна дивитися на платформі oll.tv. З цього сезону з'явилася ще одна опція – перегляд Ліги Європи через сервіс MEGOGO. Трансляція відбуватиметься на одному з 12 поп-ап каналів "Volia Football+".

Луганці мають досвід протистояння англійським командам. У сезоні 2016/17 Зоря потрапила до однієї групи ЛЄ з Манчестер Юнайтед. Тоді український клуб двічі програв – мінімально на Олд Траффорд і без питань в Одесі (0:2).

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