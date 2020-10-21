Англійський Лестер у рамках 1-го туру Ліги Європи поміряється силами з луганською Зорею. Який прогноз на матч і кому віддають перевагу букмекери, підкаже "Футбол 24".

Матч Лестер – Зоря відбудеться у четвер, 22 жовтня, на Туманному Альбіоні. Початок гри стартового туру групового етапу Ліги Європи 2020/21 – о 22:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Фахівці британської контори William Hill безумовним фаворитом протистояння вважають "лисиць". На перемогу команди Брендана Роджерса можна поставити зі скромним коефіцієнтом 1,28. Потенційний успіх луганців оцінили космічним балом 12,00. Навіть нічия виглядає вірогіднішою – 5,00.

Австрійські букмекери з Bwin запропонували схожі цифри. Щоправда, тут трохи більше вірять у перемогу Зорі. На звитягу підопічних Віктора Скрипника можна поставити з коефіцієнтом 11,00. Імовірна перемога господарів оцінюється балом 1,25. А на нічию можна поставити з хорошим коефіцієнтом 5,50.

Луганці мають досвід протистояння англійським командам. У сезоні 2016/17 Зоря потрапила до однієї групи ЛЄ з Манчестер Юнайтед. Тоді український клуб двічі програв – мінімально на Олд Траффорд і без питань в Одесі (0:2).

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