Лестер в рамках Суперкубка Англії зустрічається з Манчестер Сіті на Вемблі. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч за Суперкубок Англії між Лестером і Манчестер Сіті розпочався о 19:15 за київським часом. Телетрансляція доступна на "Setanta Sports", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24". Олександр Зінченко прогнозовано не потрапив навіть у заявку Сіті, адже лише нещодавно повернувся з відпустки. Більше того, українець та його дружина стали батьками – у них народилася донька. Зірковий новачок "містян" Джек Гріліш опинився в запасі.

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Стартові склади

Лестер: Шмейхель, Рікардо, Амарті, Союнчю, Бертранд, Ндіді, Тілеманс, Перес, Меддісон, Барнс, Варді.

Манчестер Сіті: Стеффен, Канселу, Діаш, Аке, Менді, Фернандінью, Гюндоган, Палмер, Марез, Едозі, Ферран Торрес.

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