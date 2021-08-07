Лестер в рамках Суперкубка Англии встречается с Манчестер Сити на Уэмбли. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч за Суперкубок Англии между Лестером и Манчестер Сити начался в 19:15 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на "Setanta Sports", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24". Александр Зинченко прогнозируемо не попал даже в заявку Сити, ведь только недавно вернулся из отпуска. Более того, украинец и его жена стали родителями – у них родилась дочь. Звездный новичок "горожан" Джек Грилиш оказался в запасе.

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Стартовые составы

Лестер: Шмейхель, Рикардо, Амарти, Союнчю, Бертранд, Ндиди, Тилеманс, Перес, Мэддисон, Барнс, Варди.

Манчестер Сити: Стеффен, Канселу, Диаш, Аке, Менди, Фернандиньо, Гюндоган, Палмер, Марез, Эдози, Ферран Торрес.

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