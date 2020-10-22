Англійський Лестер вирішив зробити символічний подарунок Зорі на згадку про зустріч у рамках Ліги Європи.

Луганці отримали у подарунок статуетку лисиці – символа Лестер Сіті, чим похизувались у своєму твіттері.

Лестер – Зоря – відео голів

Проте, це не допомогло Зорі вдало зіграти проти англійців – українці вже на 67 хвилині поступалися із рахунком 3:0.

Зазначимо, що окрім Лестера, суперниками луганців у групі G в Лізі Європи стали Брага та АЕК.

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