Лестер – Зоря: луганці отримали пам'ятний подарунок від англійського клубу
22 жовтня 23:44 - Читать на русском
Англійський Лестер вирішив зробити символічний подарунок Зорі на згадку про зустріч у рамках Ліги Європи.
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Луганці отримали у подарунок статуетку лисиці – символа Лестер Сіті, чим похизувались у своєму твіттері.
Проте, це не допомогло Зорі вдало зіграти проти англійців – українці вже на 67 хвилині поступалися із рахунком 3:0.
Зазначимо, що окрім Лестера, суперниками луганців у групі G в Лізі Європи стали Брага та АЕК.
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