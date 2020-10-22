Відбулись поєдинки першого туру групового етапу ЛЄ у групах A, B, C. Читайте звіт матчів на Футбол 24.

Ліга Європи, груповий етап, 1-й тур

Група A

Янг Бойз – Рома – 1:2

Голи: Нсаме, 14 (пен.) – Перес, 69, Кумбулла, 74

ЦСКА Софія – ЧФР Клуж – 0:2

Голи: Рондон, 53, Дяк, 74 (пен.)

Група B

Дандолк – Мольде – 1:2

Голи: Маррей, 35 – Хуссейн, 61, Омоїджуанфо, 72

Рапід Відень – Арсенал – 1:2

Голи: Фунтас, 51 – Луїс, 70, Обамеянг, 74

Група C

Байєр – Ніцца – 6:2

Голи: Амірі, 11, Аларіо, 16, Діабі, 61, Белларабі, 79, 83, Вірц, 87 – Гуірі, 31, Моріс, 90

Хапоель Беєр-Шева – Славія Прага – 3:1

Голи: Агудело, 45, Аколаце, 86, 88 – Провод, 75

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Гравці Янг Бойз швидко відкрили рахунок завдяки реалізованому пенальті. Попри статус фаворита, Рома не створювала багато моментів, але у середині другого тайму підопічні Паулу Фонсеки зуміли зрівняти рахунок, а через кілька хвилин Кумбулла після пасу Мхітаряна вивів римлян вперед. Вольова перемога італійців.

Також у групі А стосунки з'ясовували ЦСКА Софія та ЧФР Клуж. Румуни двічі без відповіді відзначились у воротах суперника та очолили квартет.

Арсенал вкотре шокував своїх фанатів, пропустивши першим від віденського Рапіда, м'яч "привіз" голкіпер Бернд Лєно. Проте радість австрійців тривала недовго, Давід Луїс та Обамеянг за 4 хвилини змогли вивести "канонірів" вперед та зафіксувати фінальний результат.

Сенсаційний учасник групового етапу ЛЄ ірландський Дандолк несподівано відкрив рахунок проти Мольде. Шведи змогли оговтатись лише у другому таймі, де відповіли нахабному супернику двома голами та вирвали перемогу.

Байєр повністю виправдав статус фаорита групи С. "Фармацевти" забили бідолашній Ніцці 6 м'ячів, на що французи відповіли лише двома. Героєм поєдинку став форвард Байєра Карім Белларабі, який відзначився дублем.

Хапоель Беєр-Шева приймав празьку Славію. Ізраїльтяни без особливих проблем здолали чехів, на три голи господарів гості відповіли лише одним. Таким чином Хапоель Беєр-Шева поки поступається Байєру у групі С лише за додатковими показниками.

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