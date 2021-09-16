Ліга Європи, 1-й тур

Група: D

Айнтрахт – Фенербахче – 1:1

Голи: Ламмерс, 41 – Озіл, 12

Нереалізований пенальті: Пелкас, 90+2 (Фенербахче)

Група: A

Брондбю – Спарта Прага – 0:0

Група: C

Лестер – Наполі – 2:2

Голи: Перес, 9, Барнс, 64 – Осімхен, 69, 87

Вилучення: Ндіді, 90+3 (Лестер) (друга жовта)

Група: B

Монако – Штурм Грац – 1:0

Гол: Д'ятта. 66

У групі D Айнтрахт приймав Фенербахче. У першому таймі команди обмінялися голами – у турків рахунок відкрив Озіл, а у "орлів" на 41-й зрівняв Ламмерс. Після перерви гра продовжилась на рівних. Вже у компенсований час гості зуміли заробити одинадцятиметровий, але його не зумів реалізувати Пелкас, а добивання Беріші скасував VAR. Мирова.

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Брондбю та Спарта Прага зустрілись у поєдинку в групі A. Загалом, матч був не надто багатий на події. Лише кілька небезпечних моментів у чехів, які реалізувати ніяк не вдавалось. Господарі ж взагалі не завдали жодного удару у площину воріт за увесь матч. Безгольова нічия – закономірний результат такого поєдинку.

У групі C Наполі на виїзді зустрічався із Лестером. Вже на 9-й хвилині господарі вирвались уперед – відзначився Перес. Після перерви "лиси" закріпили свою перевагу завдяки голу Барнса. Тільки після цього неаполітанці прокинулись і відквитали один м'яч зусиллями Осімхена. Вони продовжили свої спроби, і вже на 84-й Осімхен зрівняв, записавши до свого активу дубль. Бойова нічия – 2:2..

Монако у рідних стінах приймав Штурм Грац. Гольова засуха у матчі тривала аж до 66-й хвилини, поки монегасків не вивів уперед Д'ятта. Суперник до останніх хвилин матчу намагався відігратись, однак забити так і не зумів. Мінімальна перемога Монако, завдяки якій вони очолили свою групу.

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