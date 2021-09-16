Ліга Європи: Наполі вирвав нічию у Лестера, Айнтрахт поділив очки із Фенербахче, Монако мінімально здолав Штурм
Стартував груповий раунд Ліги Європи. Презентуємо результати першого туру..
Ліга Європи, 1-й тур
Група: D
Айнтрахт – Фенербахче – 1:1
Голи: Ламмерс, 41 – Озіл, 12
Нереалізований пенальті: Пелкас, 90+2 (Фенербахче)
Група: A
Брондбю – Спарта Прага – 0:0
Група: C
Лестер – Наполі – 2:2
Голи: Перес, 9, Барнс, 64 – Осімхен, 69, 87
Вилучення: Ндіді, 90+3 (Лестер) (друга жовта)
Група: B
Монако – Штурм Грац – 1:0
Гол: Д'ятта. 66
У групі D Айнтрахт приймав Фенербахче. У першому таймі команди обмінялися голами – у турків рахунок відкрив Озіл, а у "орлів" на 41-й зрівняв Ламмерс. Після перерви гра продовжилась на рівних. Вже у компенсований час гості зуміли заробити одинадцятиметровий, але його не зумів реалізувати Пелкас, а добивання Беріші скасував VAR. Мирова.
Ліга Європи: фантастична перестрілка Бетіса та Селтіка, Вест Хем все вирішив до появи Ярмоли, слабкий матч Зубкова
Брондбю та Спарта Прага зустрілись у поєдинку в групі A. Загалом, матч був не надто багатий на події. Лише кілька небезпечних моментів у чехів, які реалізувати ніяк не вдавалось. Господарі ж взагалі не завдали жодного удару у площину воріт за увесь матч. Безгольова нічия – закономірний результат такого поєдинку.
У групі C Наполі на виїзді зустрічався із Лестером. Вже на 9-й хвилині господарі вирвались уперед – відзначився Перес. Після перерви "лиси" закріпили свою перевагу завдяки голу Барнса. Тільки після цього неаполітанці прокинулись і відквитали один м'яч зусиллями Осімхена. Вони продовжили свої спроби, і вже на 84-й Осімхен зрівняв, записавши до свого активу дубль. Бойова нічия – 2:2..
Монако у рідних стінах приймав Штурм Грац. Гольова засуха у матчі тривала аж до 66-й хвилини, поки монегасків не вивів уперед Д'ятта. Суперник до останніх хвилин матчу намагався відігратись, однак забити так і не зумів. Мінімальна перемога Монако, завдяки якій вони очолили свою групу.
Асист Безуса допоміг Генту, Тоттенхем яскраво загубив очки у Франції, Славія Качараби тріумфувала: Ліга конференцій