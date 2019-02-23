Лех Костевича обіграв Легію

Лех Володимира Костевича у матчі 23 туру чемпіонату Польщі здолав Легію. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Чемпіонат Польщі, 23-й тур

Лех – Легія – 2:0

Голи: Вуядіновіч, 8, Гутк'єр, 79 (пен.)

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Господарі пішли вперед з перший хвилин, і вже на 8-й хвилині повели у рахунку. Після цього вони дещо збавили оберти, відкривши простір для гравців Легії, але гості реалізувати свої моменти не змогли.

Натомість Лех свій шанс наприкінці матчу використав – господарі отримали право пробити пенальті, який впевнено реалізував Гутк'єр.

Зазначимо, що лівий захисник Леха Володимир Костевич провів на полі увесь матч.

Лех має в активі 36 очок та перебуває на 5 місці у таблиці, Легія із 42 пунктами залишилась на 2 місці.