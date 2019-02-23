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Лех Костевича обыграл Легию

21:15 19 Читати українською
Лех Костевича обыграл Легию
Лех Костевича обыграл Легию

Лех Владимира Костевича в матче 23 тура чемпионата Польши одолел Легию. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

Чемпионат Польши, 23-й тур

Лех – Легия – 2:0

Голы: Вуядинович, 8, Гуткьер, 79 (пен.)

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Хозяева пошли вперед с первых минут, и уже на 8-й минуте повели в счете. После этого они несколько сбавили обороты, открыв простор для игроков Легии, но гости реализовать свои моменты не смогли.

Зато Лех свой шанс в конце матча использовал – хозяева получили право пробить пенальти, который уверенно реализовал Гуткьер.

Отметим, что левый защитник Леха Владимир Костевич провел на поле весь матч.

Лех имеет в активе 36 очков и находится на 5 месте в таблице, Легия с 42 пунктами осталась на 2 месте.

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Легия Легия Владимир Костевич Владимир Костевич Лех Лех
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