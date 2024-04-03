"Щоб дати вам уявлення про те, який Лунін – він жив у крихітній квартирі, можливо, 45 квадратних метрів. І коли почалася пандемія, щодня він виносив усі меблі з вітальні і починав тренуватися. Він ніколи не поводився як гравець Реала.

Продажем Луніна займеться легендарний агент Моурінью, сумніви Анчелотті позбавили українця нагороди

Він купив собі тренувальний жилет, обважнювачі, величезну ємність для льоду. Він був на 100% готовий, весь час. Працювати, працювати, працювати, працювати. Він був таким методичним, таким рішучим, абсолютно відданим справі, жертовним, зосередженим. Коли він прийшов в Ов'єдо, то попросив у нас лише одне – мати можливість тренуватися щодня без збоїв.

Відчути смак перемоги можна і до фіналу Ліги чемпіонів. Достатньо скуштувати напої HLIBNY DAR – одного з найкращих горілчаних брендів не лише України, але й світу. У скарбниці ТМ HLIBNY DAR – безліч почесних нагород, отриманих на авторитетних дегустаційних конкурсах і масштабних виставках.

Будь на стороні переможців вже сьогодні! HLIBNY DAR. Витримана мʼякість. Тобі справжньому!

Це був великий крок для нього – почати отримувати ігровий час. Коли він прийшов, він все ще мало говорив, він був сором'язливим, але він був чудовим у роздягальні. Я намагався допомогти, розмовляючи з ним англійською. І він теж допоміг нам: того року він зробив декілька справді неймовірних сейвів.

Але найбільше мене вразила його холоднокровність, здатність зберігати спокій. Одного разу він пропустив дурний гол – там вийшла плутанина із захисником, але Лунін не надав цьому значення. Або він просто показував всім, що це не має жодного значення, можливо, всередині він не такий спокійний. Лунін добре витримує тиск.

Йому ніхто нічого не подарував. Нелегко грати, коли перед тобою найкращий голкіпер у світі. В Реалі взагалі нелегко бути і грати. Звичайно, Куртуа отримав травму, але потім вони підписали Кепу, і Андрію довелося чекати.

Люди кажуть: "Запасний воротар – це легко", але ти там лише тому, що вони бачать, який ти хороший. Вони повинні хотіти зберегти тебе. Ми говоримо про Реал, а не про будь-яку команду. Якщо ти не отримуєш ігрового часу – це важко. Але Лунін був сильним, і рішення повернутися й залишитися було правильним. Йому вистачило декількох хвилин, які він отримав, аби продемонструвати, на що він здатний", – сказав Сегура в інтерв'ю ESPN.

Нагадаємо, у поточному сезоні Лунін провів за Реал 24 матчі у всіх турнірах, в яких пропустив 19 голів (ще в 11 поєдинках він відстояв "на нуль").

Довбик провокує фанатів і обганяє Беллінгема, Циганков змушує перепрошувати легенду Реала